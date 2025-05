Via Ammiraglio Rizzo imbrattata la targa della panchina rossa | le mamme dell' Acquasanta la ripuliscono

In un gesto di coraggio e solidarietà, le mamme dell'Acquasanta hanno ripulito la targa della panchina rossa in via Ammiraglio Rizzo, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Questo atto di attivismo si inserisce in un contesto più ampio di risveglio sociale e di consapevolezza, dove le comunità si uniscono per difendere i diritti delle donne. Un richiamo potente a non dimenticare mai!

Un gruppo di mamme dell'Acquasanta ha ripulito la targa della panchina rossa di via Ammiraglio Rizzo, simbolo della lotta contro la violenza di genere e del ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio, imbrattata nei giorni scorsi. A darne notizia è il consigliere comunale Ottavio Zacco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Ammiraglio Rizzo, imbrattata la targa della panchina rossa: le mamme dell'Acquasanta la ripuliscono

