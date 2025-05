Via Alvino fondi per indagine archeologica sulla storia meno nota della città

Lecce si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il progetto di ricerca archeologica in via Alvino, grazie a un finanziamento di 100mila euro. Questo investimento non solo valorizza il patrimonio culturale locale, ma si inserisce in un trend crescente di riscoperta delle radici storiche delle città italiane. Scoprire i segreti di una città è un viaggio affascinante: quali tesori verranno alla luce?

LECCE – Un finanziamento di 100mila euro per la realizzazione di un progetto di ricerca archeologica nell'area di via Alvino, a cura dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. La somma è stata disposta dalla Direzione generale archeologia.

