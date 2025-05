Via alla tre giorni in punta di matita Decine di disegnatori alla ribalta I fumetti tra gin umorismo e premi

L'attesa è finita: il Cortona Comics riunisce il meglio del fumetto italiano e internazionale in un'unica, esplosiva edizione! Da sabato a lunedì, tra mostre e incontri con illustratori, scopriremo come il mondo del fumetto si intreccia con l'umorismo e la cultura contemporanea. Un’occasione imperdibile per immergersi nel fantastico universo dei disegnatori e cogliere le ultime tendenze. Non mancate: la creatività è un viaggio da vivere!

L'attesa è finita. Domani si aprono le porte della terza edizione del Cortona Comics. A partire dalle 10,30 si potranno visitare le mostre, conoscere gli illustratori e partecipare agli incontri. Un'edizione unica, dopo la divisione in due weekend tematici degli scorsi anni: un solo e grande fine settimana, da sabato a lunedì compresi. All'interno del chiostro di Sant'Agostino, quartier generale della manifestazione, oltre 40 illustratori che daranno vita alla consueta "Artist Alley", in cui sarà possibile vederli all'opera da vicino mentre realizzano le loro illustrazioni. "Sarà un'unica grande festa in cui abbiamo concentrato il meglio di tutti gli autori italiani e internazionali", conferma il direttore artistico Filippo Conte.

Mirandola punta a “Obiettivo Zero”: due giorni di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Mirandola ha ospitato la quarta edizione di Obiettivo Zero, un evento di due giorni dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

