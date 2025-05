Via alla stagione estiva all' aeroporto con l' attivazione delle quattro nuove rotte tutte già prenotabili

L'estate è alle porte e l'aeroporto d'Abruzzo si prepara a decollare verso nuove avventure! Con l'attivazione di quattro rotte verso Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia, le opportunità di viaggio si moltiplicano. Prenota ora la tua fuga estiva e scopri quanto sia semplice esplorare nuove culture e paesaggi. Sii tra i primi a partire e approfitta delle offerte imperdibili: il tuo viaggio da sogno ti aspetta!

Prendono letteralmente "il volo" le quattro nuove rotte della stagione estiva che dall'aeroporto d'Abruzzo postano a Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia tutte già prenotabili. I primi due per tutte e quattro le destinazioni decolleranno dallo scalo abruzzese la prima settimana di giugno.

