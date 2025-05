Via al Palio di San Vito 2025 | quattro giorni immersi nel Medioevo Normanno

Preparati a immergerti nel cuore pulsante del Medioevo! Dal 5 all'8 giugno 2025, il "Palio di San Vito" trasformerà San Vito dei Normanni in un vivace scenario normanno, celebrando la figura storica di Boemondo Normanno. Un'opportunità unica per riscoprire tradizioni e cultura, in un contesto che si inserisce perfettamente nel trend crescente degli eventi storici. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile!

SAN VITO DEI NORMANNI - È stato presentato oggi nell'aula consiliare di San Vito dei Normanni il programma ufficiale della terza edizione del “Palio di San Vito - La venuta del Normanno”, in programma dal 5 all'8 giugno 2025. L'evento renderà omaggio a Boemondo Normanno, fondatore della torre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Via al Palio di San Vito 2025: quattro giorni immersi nel Medioevo Normanno

RAF in concerto a San Vito al Tagliamento. 2 agosto 2025

Raf torna a incantare il pubblico con il suo "SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY SUMMER TOUR". Il 2 agosto 2025, il leggendario artista si esibirà a San Vito al Tagliamento, per celebrare 40 anni della sua iconica hit e della sua straordinaria carriera nel panorama pop italiano.

Pronti via... c’è il Palio di San Ranieri. I quattro quartieri si sfidano in Arno

lanazione.it scrive: Torna domani, nel giorno del patrono di Pisa, il Palio ... San Francesco (barca gialla), San Martino (barca rossa) Santa Maria (barca celeste) e Sant’Antonio (barca verde). Il via alle 19 ...

Lavori in corso in via Provinciale San Vito: traffico chiuso e disagi

Come scrive quotidianodipuglia.it: Lavori in corso e strada chiusa al traffico. Code e disagi a Brindisi attorno a via provinciale San Vito. La circolazione è stata interrotta nel tratto che compreso dallo svincolo per la Minnuta ...