Vi dico la verità su Andrea Sempio La rivelazione dell’investigatore che lo ha seguito

Una rivelazione scottante scuote il caso Garlasco! L’investigatore Luca Tartaglia ha svelato dettagli inediti su Andrea Sempio, oggi ufficialmente indagato. Durante le indagini del 2016, ha seguito il giovane, dipingendo un quadro intrigante sul suo stile di vita. Questo episodio riaccende i riflettori su un caso che continua a far discutere, mettendo in luce il rapporto tra giustizia e verità. Quali segreti si celano dietro questa storia avvolta nel mistero?

Nel 2016, durante le indagini difensive svolte per conto dei legali di Alberto Stasi, l’investigatore privato Luca Tartaglia fu incaricato di seguire Andrea Sempio, oggi ufficialmente indagato dalla Procura di Pavia nell’ambito del caso Garlasco. Il racconto di Tartaglia, rilasciato in queste ore, si concentra sullo stile di vita del giovane commesso, che all’epoca apparve ai suoi occhi «sospettosamente piatto e privo di sfumature umane». Un’assenza totale di relazioni affettive e sociali, una routine rigida e automatica tra casa e lavoro, che fece sorgere più di un dubbio agli investigatori privati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Vi dico la verità su Andrea Sempio”. La rivelazione dell’investigatore che lo ha seguito

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Garlasco, Stasi e Poggi dai Pm. Sempio non si presenta. Tg1: Sua impronta vicino a corpo di Chiara; La nuova inchiesta su Garlasco, Sempio non si presenta: ci sarebbe una sua impronta accanto al cadavere di Chiara Poggi; Fabrizio Corona e la sua verità sul delitto di Garlasco: «Il colpevole non è Stasi, sono più di quattro. La Procura ha prove che non può utilizzare»; Fabrizio Corona show a Pavia: “I colpevoli sono più di 4. Contro Sempio prove da anni”. 🔗Cosa riportano altre fonti