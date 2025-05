Vertus | 9 manifestazioni di interesse per l' acquisizione di Flex Adriatonics

Vertus sta accelerando il processo di acquisizione per Flex Adriatonics, attirando l’attenzione di 9 aziende interessate. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente interesse per le tecnologie green e l'innovazione industriale. È interessante notare come i settori dell'energia rinnovabile ed elettronica stiano guidando questa corsa: un segnale chiaro che il futuro è già qui. Chi sarà il prossimo ad investire nel cambiamento?

Vertus, l'advisor incaricato di individuare un acquirente per la Flex Adriatonics di Trieste ha contattato 251 aziende ricevendo 9 manifestazioni di interesse preliminari, firmando 4 accordi di riservatezza ed effettuando 2 visite con imprese dei settori energia rinnovabile, elettronica e meccanica meccatronica. Lo rende noto l' USB al termine della seduta odierna svoltasi in collegamento telematico con il ministero della Imprese e del Made in Italy e convocata proprio per fare un bilancio dell'attività di scouting svolta. L'advisor ha indicato come il mese di settembre come obiettivo temporale per concludere una trattativa per l'acquisizione dello stabilimento da parte di un player in grado di garantire continuità industriale e occupazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vertus: 9 manifestazioni di interesse per l'acquisizione di Flex Adriatonics

