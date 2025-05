Vertice Trump-Putin-Zelensky la Turchia rilancia Il Cremlino | Prima i negoziati gli Usa capiscono nostri interessi

Un vertice tra Trump, Putin e Zelensky in Turchia? È un'idea audace che potrebbe riscrivere le dinamiche geopolitiche. Con i colloqui tra Mosca e Kiev in arrivo, Ankara si propone come mediatrice cruciale. Questo è il momento in cui gli USA devono riconoscere l'importanza di trovare un terreno comune. La storia recente ci insegna che i negoziati possono essere la chiave per abbattere le barriere e costruire un futuro di pace. Rimanete sintonizzati!

Un vertice a tre tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky? Potrebbe avvenire la prossima settimana in Turchia. A dirlo questa mattina è stato Il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan. Lunedì 2 giugno, come noto, dovrebbe prendere il via a Istanbul la nuova sessione di negoziati diretti tra le delegazioni di Mosca e Kiev, e secondo il capo della diplomazia turca quei colloqui «potrebbero essere coronati da un incontro ospitato da Erdogan con Trump, Putin e Zelensky». Era l’ipotesi già paventata per il primo round di negoziati, quello ospitato a Istanbul il 16 maggio, ma la ritrosia di Putin ad accettare l’«invito» di Zelensky (e Trump) aveva fatto poi sfumare l’occasione. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Vertice Trump-Putin-Zelensky, la Turchia rilancia. Il Cremlino: «Prima i negoziati, gli Usa capiscono nostri interessi»

Putin non va al vertice in Turchia, assente anche Trump. A Istanbul prime trattative dirette

Vladimir Putin non parteciperà al vertice in Turchia, lasciando la delegazione russa nelle mani di Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura.

Cremlino, Putin con Zelensky e Trump solo dopo risultati

Vertice Trump-Putin-Zelensky a Istanbul, la Turchia ci crede: «Si arrivi alla pace entro il 2025»

“Vertice con Zelensky dopo che avremo fatto progressi”

