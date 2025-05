Vertice Trump-Putin-Zelensky a Istanbul la Turchia ci crede | Si arrivi alla pace entro il 2025

Un vertice tra Trump, Putin e Zelensky a Istanbul? La Turchia crede nella pace entro il 2025. In un contesto globale segnato da tensioni crescenti, questo incontro potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, lancia un messaggio di speranza in un mondo che ha sempre piĂą bisogno di dialogo. SarĂ davvero possibile trovare un accordo? Gli sviluppi sono attesi con grande curiositĂ !

Un vertice a tre tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky? Potrebbe avvenire la prossima settimana in Turchia. A dirlo questa mattina è stato Il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan. Lunedì 2 giugno, come noto, dovrebbe prendere il via a Istanbul la nuova sessione di negoziati diretti tra le delegazioni di Mosca e Kiev, e secondo il capo della diplomazia turca quei colloqui «potrebbero essere coronati da un incontro ospitato da Erdogan con Trump, Putin e Zelensky». Era l'ipotesi già paventata per il primo round di negoziati, quello ospitato a Istanbul il 16 maggio, ma la ritrosia di Putin ad accettare l'«invito» di Zelensky (e Trump) aveva fatto poi sfumare l'occasione.

Putin non va al vertice in Turchia, assente anche Trump. A Istanbul prime trattative dirette

Vladimir Putin non parteciperĂ al vertice in Turchia, lasciando la delegazione russa nelle mani di Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura.

