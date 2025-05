Verso Psg Inter Marquinhos in conferenza stampa | Vogliamo portare la Champions a casa pronti per l’Inter

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Marquinhos ha lanciato un messaggio chiaro: "Vogliamo portare la Champions a casa". Il capitano parigino, al fianco di Luis Enrique, ha espresso determinazione e ambizione. Questo match non è solo una sfida sul campo, ma rappresenta il culmine di un sogno per il club francese. Chi vincerà? L'attesa cresce e il mondo del calcio si ferma per assistere a un incontro che promette emozioni mozzafiato.

Verso Psg Inter, le dichiarazioni di Marquinhos, difensore centrale e capitano dei parigini, in conferenza stampa Al fianco di Luis Enrique, Marquinhos, capitano e difensore del PSG, ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalla finale di Champions League che si terrà a Monaco: PSG Inter. Le dichiarazioni. LUIS ENRIQUE- «Ha un ruolo molto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verso Psg Inter, Marquinhos in conferenza stampa: «Vogliamo portare la Champions a casa, pronti per l’Inter»

Marquinhos avvisa l’Inter: «Champions League, non voglio perderla di nuovo»

Marquinhos, difensore del PSG, ha espresso grande determinazione in vista della finale di Champions League contro l’Inter, dichiarando di non voler perdere di nuovo la manifestazione.

Cerca Video su questo argomento: Verso Psg Inter Marquinhos Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Marquinhos: 'Non voglio perdere un'altra finale di Champions'; Verso PSG-Inter: Lautaro Martinez, Pavard, Zielinski, Bisseck, Kvaratskhelia, chi gioca e le probabili formazioni della finale; PSG, siparietto Marquinhos: Spareggio Inter-Napoli, com'è la regola? Stasera le guardo; PSG, Marquinhos: Thuram già da ragazzino faceva i danni!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Marquinhos: "Non cambieremo in funzione dell'Inter, siamo pronti"

Da msn.com: "Ci arriviamo molto bene, rispetto al 2020 è un'altra squadra, un altro gruppo. Più giovane di quella che avevamo prima. Siamo pronti". Lo ha detto il difensore e colonna del Psg Marquinhos, alla vigi ...

PSG, Marquinhos in conferenza: "Siamo pronti per la finale, abbiamo curato ogni dettaglio. Conosciamo l'Inter"

Scrive msn.com: Al fianco di Luis Enrique e Ousmane Dembelé, presente per la conferenza pre-finale di Champions League del Paris Saint-Germain c'è anche il capitano Marquinhos. A seguire le ...

Marquinhos, il sogno più grande: perché il Psg gli ha salvato la vita (e non solo a lui)

Si legge su msn.com: Esattamente 13 anni fa il brasiliano trovava l'accordo con la Roma, ufficializzato mesi dopo: oggi è capitano e uomo simbolo a Parigi ...