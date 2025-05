Verso Psg Inter Luis Enrique prudente | Loro? Grande squadra Ci sono aspettative pressioni ma anche consapevolezza

Verso la finale di Champions League, Luis Enrique si mostra cauto ma determinato. Il tecnico del PSG ha sottolineato le sfide e le pressioni che accompagnano una partita di tale portata, ma anche la consapevolezza di avere una grande squadra. In un'epoca in cui le aspettative sono alle stelle, il suo approccio riflette la crescente tensione nel mondo del calcio. RiuscirĂ il PSG a rompere il ghiaccio e conquistare finalmente il trofeo?

Verso Psg Inter, Luis Enrique prudente. Le dichiarazioni del tecnico dei parigini alla vigilia della finale di Champions A Sky Sport, Luis Enrique è intervenuto alla vigilia della finale di Champions League che domani vedrĂ impegnato il suo Psg contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Lo riporta msn.com: Vigilia di finale in casa Inter, con i nerazzurri sbarcati in mattinata a Monaco di Baviera dove sabato sera andrà in scena la sfida contro il Psg di Luis Enrique. Una partita che vale una stagione, q ...

Da inter-news.it: Luis Enrique mette a punto gli ultimi dettagli alla vigilia dell'attesissima finale di Champions League. Ecco la probabile formazione di PSG-Inter, con la - Leggi su Inter-News ...

Segnala msn.com: Dopo l'Inter è il turno del Paris Saint-Germain presentarsi in conferenza stampa per anticipare i temi della finale di Champions League di domani tra la formazione francese e ...