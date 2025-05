Verso Psg Inter le parole di Luis Enrique in conferenza stampa | Abituati a giocare le finali! Siamo pronti e daremo tutto

In vista della finale di Champions tra PSG e Inter, Luis Enrique carica i suoi: "Siamo abituati a giocare le finali, daremo tutto". Questo incontro non è solo una sfida sul campo, ma un crocevia per il futuro delle due squadre. La capacità di gestire emozioni e pressione potrebbe fare la differenza. Chi riuscirà a trasformare l'ansia in energia positiva? La risposta ci attende sul prato verde!

Verso Psg Inter finale di Champions, le dichiarazioni di Luis Enrique, nella conferenza stampa della vigilia Cosi Luis Enrique, nella conferenza stampa pre PSG Inter: COME GESTIRE LE EMOZIONI «Siamo una squadra abituata a disputare le finali, sono situazioni alle quali siamo abituati e che abbiamo giĂ vissuto. La motivazione è importante, ma siamo abituati» SUPERATO LE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verso Psg Inter, le parole di Luis Enrique in conferenza stampa: «Abituati a giocare le finali! Siamo pronti e daremo tutto»

Conferenza stampa Luis Enrique pre PSG Inter: «Vogliamo fare la storia di questo club! Nerazzurri? Una squadra fatta ad immagine di Simone Inzaghi…»

Durante la conferenza stampa pre-partita tra PSG e Inter, Luis Enrique ha annunciato la sua volontĂ di scrivere nuove pagine di storia con il club parigino.

