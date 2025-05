Verso PSG-Inter | il programma della vigilia Hakimi | "Sarà una finale speciale ho i nerazzurri nel cuore"

La finale di Champions League tra PSG e Inter si avvicina e l'emozione è palpabile! Achraf Hakimi, ex nerazzurro, promette un match indimenticabile: "Sarà una finale speciale, ho l’Inter nel cuore". In un'epoca in cui le rivalità calcistiche si mescolano a storie personali, questo incontro non è solo un duello sul campo, ma una celebrazione di passioni che attraversano i confini. Preparati a vivere un evento che farà la storia!

Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Cerca Video su questo argomento: Verso Psg Inter Programma Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'Inter verso la finale di Champions: tutte le info per i tifosi nerazzurri che andranno a Monaco; Come sta il Psg e chi giocherà in finale contro l'Inter; Inter Finale Champions League 25: Road to Munich |; Verso PSG-Inter: Lautaro Martinez, Pavard, Zielinski, Bisseck, Kvaratskhelia, chi gioca e le probabili formazioni della finale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Verso PSG-Inter: le ultime su Pavard e Kvaratskhelia. Magliette nerazzurre esaurite... a Marsiglia!

Da calciomercato.com: Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio ore 21) all`Allianz.

PSG Inter, il programma dei nerazzurri: «Oggi ultimo allenamento ad Appiano, tutti vogliono trasmettere un sogno…»

informazione.it scrive: PSG Inter, il programma dei ragazzi di Simone Inzaghi per la finale di Champions League: le prossime tappe verso Monaco Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, ha parlato direttamente da Appiano Ge ...

Inter, riposo per sbollire poi si punta il PSG: il programma verso la finale

inter-news.it scrive: Una settimana separa l'Inter dal momento più importante della stagione: la finale di Champions League contro il PSG. Ecco tutto il programma settimanale - Leggi su Inter-News ...