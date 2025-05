Verso le elezioni Ricci a Macerata | Persone mestieri e imprese locali sono la chiave per un cambiamento vero

Verso le elezioni, Matteo Ricci lancia un messaggio chiaro: il futuro di Macerata risiede nelle persone e nelle imprese locali. In un periodo in cui il sostegno all'economia locale è più cruciale che mai, il sindaco sottolinea l'importanza delle realtà d’eccellenza marchigiane nel sociale, nella manifattura e nel turismo. Investire in queste risorse significa abbracciare un cambiamento autentico. È tempo di riaccendere la passione per il nostro territorio!

“In provincia di Macerata realtà d’eccellenza tra sociale, manifattura e turismo. Ogni visita di oggi mi ha confermato quanto le Marche abbiano da offrire. Investire nelle persone, nei mestieri, nelle imprese locali è la chiave per uno sviluppo autentico e un cambiamento vero”, così Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Verso le elezioni, Ricci a Macerata: “Persone, mestieri e imprese locali sono la chiave per un cambiamento vero”

