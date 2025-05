Verso il referendum istruzioni per il voto assistito e trasporto ai seggi | le informazioni utili

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, il referendum popolare sul lavoro e la cittadinanza apre le urne! Per garantire che tutti possano esercitare il proprio diritto di voto, è attivo un servizio di assistenza per chi ha difficoltà a deambulare. Un'opportunità unica per far sentire la propria voce in un momento cruciale per il futuro del Paese. Non lasciare che l'accessibilità sia un ostacolo: informati e partecipa!

Domenica 8 e lunedì 9 giugno urne aperte per il referendum popolare in materia di lavoro e cittadinanza. Il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti ed impediti fisicamente al voto che necessitano di accompagnatore, sarà effettuato nella sede di Igiene. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Verso il referendum, istruzioni per il voto assistito e trasporto ai seggi: le informazioni utili

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore

Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

