Verso il referendum dell' 8 e 9 giugno l' appello di monsignor Satriano | Non restare indifferenti

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, monsignor Satriano lancia un appello a non restare indifferenti. Ogni consultazione popolare è un passo cruciale per il nostro futuro. In un momento in cui la democrazia è messa alla prova, riflettere sulle nostre scelte diventa fondamentale. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce: ogni voto conta, ed è il momento di esercitare la nostra libertà con responsabilità .

"Ogni consultazione popolare è un appuntamento importante per la nostra democrazia. Anche il prossimo referendum dell'8 e 9 giugno, è un'occasione che ci chiama a riflettere sul presente e sul futuro del nostro Paese. Siamo invitati a esercitare, con libertĂ e responsabilitĂ , la nostra coscienza.

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio

Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la societĂ italiana.

