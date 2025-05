Versilia ponte del 2 giugno | Weekend di caldo e sole hotel da tutto esaurito

Versilia si prepara a un ponte del 2 giugno indimenticabile! Con il sole che bacia le spiagge e temperature estive, gli hotel sono già al completo. Un segno che la voglia di evadere e godersi la bellezza della natura è tornata prepotentemente. Non perdere l'occasione di immergerti nel relax e nella gioia di questa meravigliosa costa. È tempo di vivere la Versilia!

Versilia, 30 maggio 2025 – È u n sole dalle temperature quasi estive, quello che già dai giorni scorsi, portando via la minaccia di nuvole e vento freddo, ha cominciato a illuminare e riscaldare le strade e le spiagge del litorale versiliese. Aprendo il cielo, e le porte, a un weekend e a un ponte, quello della Festa della Repubblica, che si prospetta come la prima vera prova per la stagione estiva, a dispetto delle festività che l’hanno preceduta, che da Pasqua fino al 1° maggio si sono succedute con alte ma vane aspettative, coperte da pioggia e temporali e da disdette, o addirittura assenze di prenotazioni, per le strutture ricettive del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Versilia, ponte del 2 giugno: “Weekend di caldo e sole, hotel da tutto esaurito”

