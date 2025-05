Veronica Maya insultata per un video al mare | Stanca di ricevere commenti sessisti

Veronica Maya rompe il silenzio e denuncia l'onda di odio che ha ricevuto dopo aver condiviso un video al mare. L‚Äôepisodio mette in luce un trend preoccupante: il sessismo online continua a colpire anche chi, come lei, celebra la bellezza e la libert√†. Il suo sfogo non √® solo un appello alla civilt√†, ma un invito a riflettere sulla cultura del corpo e sull‚Äôimportanza del rispetto. √ą ora di dire basta!

(Adnkronos) – Veronica Maya ha raccontato di essere stata insultata sui social per aver pubblicato un video in cui si mostrava in costume. La conduttrice televisiva ospite oggi, venerdì 30 maggio, a La volta buona, si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui ha denunciato l'ondata di odio ricevuta, sottolineando la mancanza di.

La gioia di Veronica Maya per il Napoli e le polemiche sui social

Veronica Maya esprime la sua gioia per il quarto scudetto del Napoli, condividendo il suo entusiasmo sui social.

