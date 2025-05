Veronica Maya insultata per aver festeggiato lo scudetto del Napoli | “Commenti sessisti Non mi stavo esibendo”

Veronica Maya, dopo aver celebrato con gioia lo scudetto del Napoli, è stata travolta da un'ondata di insulti sessisti. Un episodio che mette in luce non solo l'intolleranza presente nel nostro mondo sportivo, ma anche il difficile ruolo delle donne quando si esprimono liberamente. La sua reazione? “Non mi stavo esibendo”. È ora di un nuovo approccio, dove la passione per il calcio unisca anziché dividere.

Veronica Maya, ospite de La Volta Buona, racconta di essere stata insultata dopo aver condiviso un video in cui festeggiava per lo scudetto del Napoli.

La gioia di Veronica Maya per il Napoli e le polemiche sui social

Veronica Maya esprime la sua gioia per il quarto scudetto del Napoli, condividendo il suo entusiasmo sui social.

