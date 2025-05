Veroni compie cent' anni e rilancia con la Sostanza dell' Aperitivo

Veroni festeggia un secolo di tradizione con un'innovativa proposta: "La Sostanza dell'Aperitivo" sbarca a Milano! Un connubio perfetto tra storia e modernità, che celebra il rito dell'aperitivo italiano. In un momento in cui la convivialità è al centro della nostra vita sociale, questo progetto promette di riportare l'autenticità dei sapori sulla tavola. Scopri come un brand storico si reinventa per sorprenderci ancora!

Milano, 28 mag. (askanews) - Cent'anni di storia, ma la testa nel presente. Dopo Roma, Veroni porta il suo progetto dedicato all'aperitivo anche a Milano. A partire da giugno, lo storico salumificio di Correggio approda nel capoluogo lombardo con "La Sostanza dell'Aperitivo". "La sostanza dell'aperitivo è un progetto di riposizionamento del brand - spiega Emanuela Bigi, direttore marketing del gruppo Veroni - Ci siamo resi conto che dovevamo svecchiare l'immagine e abbiamo sfruttato il momento dell'aperitivo. Qui in Italia si beve molto bene, ma non sempre l'offerta food era all'altezza, quindi noi vogliamo bere bene e mangiare bene". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Veroni compie cent'anni e rilancia con la Sostanza dell'Aperitivo

