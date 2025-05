Verona il presidente Fontana | Salvezza eletrizzante; Zanetti? Aveva un obiettivo e…

Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, non nasconde la sua gioia per la salvezza del Verona. "Elettrizzante", commenta, riflettendo l'entusiasmo che pervade la città. In un periodo dove le emozioni calcistiche si intrecciano con le sfide politiche, il legame tra sport e comunità è più forte che mai. Una vittoria che va oltre il campo, un simbolo di resilienza. Questo finale di stagione segna un nuovo inizio per tutti gli scaligeri!

Le parole di Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati e tifoso del Verona, dopo la salvezza degli scaligeri Il presidente della Camera dei Deputati e grande tifoso del Verona Lorenzo Fontana è stato intervistato dal Corriere di Verona. Di seguito le sue parole sulla salvezza degli scaligeri. FINALE DI STAGIONE – «Elettrizzante. Ci siamo accorti presto che da .

