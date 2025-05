Verifica dell’età per i siti porno | AGCOM testerà un’app della Commissione Europea

La verifica dell’età sui siti porno diventa realtà: AGCOM testa un’app della Commissione Europea per garantire la sicurezza dei più giovani. In un’era digitale sempre più complessa, l'attenzione alla protezione dei dati e all'accesso sicuro si fa cruciale. Questo progetto non solo mira a tutelare, ma segna anche un passo verso un Internet più responsabile. Sarà interessante vedere come si evolverà questa iniziativa entro l'estate!

L’Autorità italiana è stata scelta per sperimentare un nuova applicazione per la verifica dell’età sulla base del Portafoglio digitale europeo. L’intento è di realizzare l’app entro questa estate. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Verifica dell’età per i siti porno: AGCOM testerà un’app della Commissione Europea

Dal 12 novembre scatta l’obbligo: verifica dell’età per i siti porno. Ecco i principi fissati da Agcom

Dal 12 novembre 2025, in Italia scatta l'obbligo di verifica dell'età per l'accesso ai siti pornografici.

