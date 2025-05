Vento forte a Catania nave da crociera rompe gli ormeggi nel porto | due turisti caduti in mare

Un'improvvisa tempesta di vento ha colto di sorpresa Catania, facendo rompere gli ormeggi a una nave da crociera. Due turisti sono finiti in mare, ma fortunatamente sono stati tratti in salvo. Questo episodio mette in luce l'importanza di sicurezza e preparazione nei porti, mentre il turismo marittimo continua a crescere nel Mediterraneo. Rimanere aggiornati sulle condizioni meteo è fondamentale per garantire esperienze indimenticabili e sicure!

Una nave da crociera ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania a causa del forte vento e due turisti che stavano salendo a bordo sono caduti in mare.

Vento forte in Toscana: codice giallo per venerdì 16 su tutta la regione

Venerdì 16, la Toscana sarà interessata da un codice giallo per vento forte. Una perturbazione in arrivo da nord-est porterà non solo venti intensi, ma anche piogge sparse su tutta la regione.

Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi, due uomini in mare. Cosa è successo

