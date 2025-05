Vento forte a Catania dirottati voli negli aeroporti di Palermo e Comiso

Il forte vento che ha colpito Catania sta creando non pochi disagi ai viaggiatori, con voli dirottati verso Palermo e Comiso. Questo evento mette in luce un trend crescente: le condizioni atmosferiche estreme stanno diventando sempre più comuni. Un punto interessante? Le raffiche violente non solo influenzano la mobilità aerea, ma ci ricordano quanto sia fondamentale investire nelle infrastrutture per garantire una risposta efficace alle emergenze.

Il forte vento che soffia con raffiche violente su Catania ha costretto l’aeroporto di Catania a dirottare cinque dei voli che sarebbero dovuti atterrare nello scalo internazionale Vincenzo Bellini. Sono tre aerei della Ryanair provenienti da Malta, da Roma Fiumicino, dirottati a Palermo, e da Trieste, che è andato a Comiso (Ragusa). A Palermo sono stati dirottati anche il volo easyJet Europe proveniente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vento forte a Catania, dirottati voli negli aeroporti di Palermo e Comiso

Nave da crociera rompe gli ormeggi: 2 turisti in mare. Paura per il forte vento a Catania

Un'improvvisa tempesta ha messo a rischio la sicurezza di turisti e navi nel porto di Catania, dove una crociera ha rotto gli ormeggi.

