Venezia fa rotta sul futuro | al via il Salone Nautico 2025 all’Arsenale

Venezia si prepara a navigare verso il futuro con il sesto Salone Nautico, un evento che trasforma l'Arsenale in un palcoscenico di innovazione e tradizione. Dal 29 maggio al 2 giugno, la città lagunare ospiterà i leader del settore nautico e start-up pronte a rivoluzionare il mondo della cantieristica. Un punto interessante? La sinergia tra storia e tecnologia potrebbe ridefinire il nostro rapporto con il mare. Non perdere l'occasione di essere parte di questa avventura!

Il sesto Salone Nautico di Venezia ha aperto i cancelli il 29 maggio 2025 nello scenario unico dell'Arsenale. Per cinque giorni, fino al 2 giugno, la città lagunare diventa vetrina internazionale della cantieristica, riunendo marchi storici e start-up votate all'innovazione. L'evento – organizzato da Vela Spa per conto del Comune, con il supporto della Marina .

Costiera Yacht presenta CY39, uno yacht mediterraneo innovative by tradition, al Salone Nautico di Venezia 2025

Costiera Yacht presenta CY39, un'innovativa imbarcazione mediterranea, al Salone Nautico di Venezia 2025.

