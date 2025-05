Velox in Tangenziale il sindaco | Non li spengo se viaggi a 200 all' ora devi pagare

Il sindaco alza la voce: gli autovelox in Tangenziale rimarranno accesi, per la sicurezza di tutti. Con l’aumento dei sinistri stradali, la sua posizione sottolinea un trend fondamentale: la responsabilità alla guida è una priorità. Viaggiare a 200 km/h non è solo una violazione, ma un rischio per vite umane. E tu, che ne pensi? È tempo di riflettere sulla nostra sicurezza stradale.

«Continuerò a tenere accesi gli autovelox in Tangenziale perché per me sono uno strumento di sicurezza stradale e non un mezzo per fare cassa. I rilevatori sono correttamente segnalati e si trovano lì da anni. Se viaggi a 200 all'ora con limite di 90 è giusto che ti prendi la multa e ti ritiro. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Velox in Tangenziale, il sindaco: «Non li spengo, se viaggi a 200 all'ora devi pagare»

Cerca Video su questo argomento: Velox Tangenziale Sindaco Spengo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Velox, la Cassazione annulla le multe

Riporta temponews.it: Aveva rimediato 13 multe, tutte per eccesso di velocità, all'altezza dell'uscita 6 sulla tangenziale Carducci di Modena per un totale di circa 1600 euro, aveva presentato ricorso fino al terzo grado d ...

Autovelox "fuori legge". Il sindaco Conte: «Non spengo quelli in tangenziale, dei ricorsi non ho alcuna paura»

Scrive msn.com: TREVISO – «Gli autovelox non li spengo ... dei sindaci italiani, tutti molto interessati allo sviluppo dell’intera vicenda. A essere non omologato non è solo l’autovelox della tangenziale ...

Modena, velox in tangenziale, l’accusa: "Può sbagliare, una sentenza lo dimostra"

ilrestodelcarlino.it scrive: Ora, a dispetto di quanto affermato a giugno in Consiglio Comunale dallo stesso sindaco ... quella occasione il velox fisso posizionato all’altezza dell’uscita 6 della tangenziale Carducci ...