Velia e il museo mai nato | il Codacons Cilento chiede verità sui finanziamenti pubblici

Il Codacons Cilento lancia un appello urgente per fare chiarezza sui finanziamenti pubblici destinati al Museo di Velia, un progetto che prometteva di valorizzare uno dei siti archeologici più affascinanti d’Italia. In un contesto in cui la cultura è sempre più centrale per il turismo e l’economia locale, la mancata realizzazione del museo solleva interrogativi inquietanti. Che fine hanno fatto le risorse? La comunità merita risposte.

Che fine hanno fatto i finanziamenti pubblici destinati al recupero della galleria dismessa nel sito archeologico di Velia? Quali interventi concreti sono stati realmente effettuati e soprattutto, a che punto è la realizzazione del Museo di Velia, più volte annunciato ma mai completato? «L’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – che aveva dimostrato sincero interesse per Velia – e il Senatore Francesco Castiello, protagonista di battaglie parlamentari in difesa del sito archeologico e il comitato civico presieduto da Caterina Cammarano, avevano dato. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Velia e il museo mai nato: il Codacons Cilento chiede verità sui finanziamenti pubblici

Cerca Video su questo argomento: Velia Museo Nato Codacons Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Velia, il Museo mai nato: il Codacons chiede trasparenza sui fondi pubblici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Velia, il Museo mai nato: il Codacons chiede trasparenza sui fondi pubblici

Secondo infocilento.it: Il Codacons solleva interrogativi sulla destinazione dei finanziamenti pubblici per il mai realizzato Museo di Velia ...

Museo di Velia in galleria dismessa: 50 parlamentari dicono “No”

Lo riporta infocilento.it: La soddisfazione del Comitato Civico Soddisfazione è stata espressa dal Comitato Civico per Elea – Velia, nato proprio per chiedere la realizzazione di un museo, che pure aveva contestato l ...

Velia, galleria dismessa da adibire a museo, 50 parlamentari dicono “No”

Scrive cilentonotizie.it: IL COMITATO CIVICO PER L’ESSERE DI ELEA VELIA, NATO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ELEA ... Prima del Senatore Castiello, anche il Codacons Cilento e la Senatrice Margherita ...