Vela Day una mattinata a bordo aperta a bambini ragazzi e curiosi di ogni età

Il Vela Day al Circolo della Vela di Bari è un'opportunità imperdibile per i giovani e i curiosi di ogni età! In un’epoca in cui le attività all'aria aperta sono più che mai fondamentali, questo evento celebra non solo la passione per la vela, ma anche il talento dei piccoli atleti locali, pronti a conquistare campi di gara nazionali e internazionali. Scoprire il mare può essere il primo passo verso grandi avventure!

È un momento di grande orgoglio per il Circolo della Vela di Bari che vede numerosi suoi giovani atleti convocati per competizioni di altissimo livello in Italia e all’estero. Un riconoscimento al lavoro costante e alla preparazione tecnica garantita da uno staff di istruttori di primissimo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Vela Day, una mattinata a bordo aperta a bambini, ragazzi e curiosi di ogni età

