Vela Cup Puglia | sabato al via dal Marina di Brindisi

Sabato, il Marina di Brindisi si trasforma nel cuore pulsante della Vela Cup Puglia, un evento che racchiude non solo competizione ma anche l’amore per il mare e la tradizione velica italiana. Questo terzo appuntamento del circuito è l’occasione perfetta per coniugare la passione per la vela con un weekend di relax nel suggestivo Salento. Non perdere l’opportunità di vivere emozioni indimenticabili tra onde e vento!

BRINDISI - La Vela Cup Puglia, terzo appuntamento del circuito di regate organizzato dallo storico mensile italiano il Giornale della Vela, è ai rulli di partenza. Dal Marina di Brindisi si salpa per un weekend speciale sul mare del Salento, prolungando anche la propria vacanza in barca fino al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Vela Cup Puglia: sabato al via dal Marina di Brindisi

Vela Cup Puglia: sabato al via dal Marina di Brindisi

VELA Cup Puglia 2025: Brindisi, dal 30 maggio al 1° giugno un lungo weekend di vela e festa

Secondo ilnautilus.it: Manca un mese al lungo weekend del ponte del 2 giugno e in Salento l’atmosfera è già quella delle grandi occasioni. Dal 30 maggio al 1° giugno, il porto turistico di Marina di Brindisi diventa il ...

