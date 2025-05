Vasto celebra il 2 giugno | cerimonia istituzionale e omaggio ai caduti in piazza Caprioli

Vasto si prepara a celebrare con orgoglio il 2 giugno, la Festa della Repubblica. La cerimonia in piazza Caprioli non è solo un omaggio ai caduti, ma anche un momento di riflessione sull'identità nazionale. In un'epoca in cui i valori democratici vengono messi alla prova, eventi come questo ci ricordano l'importanza di unirci per difendere e valorizzare la nostra storia. Non perdere l'occasione di partecipare a questa celebrazione!

La città di Vasto ha diffuso il calendario per le manifestazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica italiana. Si inizia alle 9.30 in piazza Barbacani dove ci sarà il raduno delle autorità e delle associazioni combattentistiche e d'Arma, a seguire, alle ore 10.00 in piazza Caprioli, la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Vasto celebra il 2 giugno: cerimonia istituzionale e omaggio ai caduti in piazza Caprioli

