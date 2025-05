Vasti incendi in Canada anche i vigili del fuoco costretti a fuggire

Gli incendi devastanti che stanno colpendo l'ovest del Canada non sono solo un dramma locale, ma rappresentano un segnale allarmante di un cambiamento climatico in atto. Mentre 17mila persone fuggono dalle fiamme, i vigili del fuoco stessi si trovano costretti a lasciare le loro postazioni. Questo scenario ci ricorda quanto sia vitale affrontare la crisi ambientale con azioni concrete. La natura sta gridando: è tempo di ascoltare.

L'ovest del Canada è in preda a una serie di incendi boschivi di vaste proporzioni. Le province di Manitoba e Saskatchewan sono le più colpite, con fumo denso e fiamme altissime che hanno costretto circa 17mila persone all'evacuazione. Dichiarato lo stato di emergenza in entrambe le regioni, con ordini di evacuazione per città come Flin Flon. Il fuoco ha già incenerito oltre 144mila ettari di terreno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vasti incendi in Canada, anche i vigili del fuoco costretti a fuggire

Canada, migliaia di persone saranno evacuate a causa degli incendi nella provincia di Manitoba

In Manitoba, oltre 17.000 persone sono state costrette a evacuare a causa di incendi boschivi devastanti.

