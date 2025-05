Vasco Rossi confessa | Ecco perchè tifo Inter e non Milan Legato a quell’allenatore col Psg…

Vasco Rossi si svela e rivela il motivo per cui il suo cuore batte per l'Inter, legato a un allenatore che ha fatto la storia del PSG. In un momento in cui il calcio italiano sta riscoprendo le sue stelle, le parole del rocker di Zocca risuonano come un inno alla passione sportiva. Scopri quali ricordi lo legano alla sua squadra del cuore e come la finale di Champions potrebbe aggiungere un capitolo epico alla sua storia.

Vasco Rossi si racconta, ecco cosa ha detto il noto cantante di fede Inter, le sue parole anche verso la finale di Champions nell'ultima intervista. Vasco Rossi senza giri di parole. Ecco alcuni estratti salienti dell'ultima intervista del cantante di fede Inter a La Gazzetta dello Sport. DOVE NASCE LA PASSIONE DI VASCO ROSSI PER L'INTER – «Fondamentalmente da due aspetti semplici, forse elementari: i colori. Sono interista da sempre perché fin da bambino mi piaceva molto di più l'accoppiata tra il nero e l'azzurro piuttosto che quella tra il rosso e il nero o il bianconero. Scelsi la maglia per i colori e rimarrò sempre fedele a quelli, anche se poi non è che sia particolarmente praticante».

