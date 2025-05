Varese schiacciata contro un muro mentre cammina da un’auto che senza freno a mano si muove in retromarcia | muore donna di 79 anni

Tragedia a Besozzo: una donna di 79 anni perde la vita travolta da un’auto in retromarcia. Questo drammatico incidente riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più cruciale in una società che si muove a ritmi frenetici. Ogni giorno, molti di noi camminano per le strade, ma quanto è davvero sicuro farlo? È tempo di riflettere su come possiamo proteggere i più vulnerabili nel traffico.

Besozzo (Varese), 30 maggio 2025 – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio, poco prima delle 17, in via 25 Aprile a Besozzo. Una donna di 79 anni, che stava transitando in quel momento, a piedi, è stata travolta da un'automobile in retromarcia e schiacciata contro un muro. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto. La dinamica . Sul posto è subito arrivata la Polizia locale, che ha ricostruito la dinamica dell'incidente: secondo i primi riscontri l'auto, con targa svizzera, era sta posteggiata dal conducente lungo la strada in leggera pendenza.

