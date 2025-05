Varese Pride 2025 tanti eventi e polemiche | Sommersi dall’odio

Il Varese Pride 2025 si preannuncia come un evento clamoroso, con la storica figura di Vladimir Luxuria come madrina. Ma tra festeggiamenti e polemiche, il clima di odio che avvolge il tema dei diritti LGBTQIA+ ci spinge a riflettere sull'importanza della visibilità e dell'inclusione. Il 19 luglio, non sarà solo una sfilata, ma un potente messaggio di resilienza e speranza. Unisciti a noi per rivendicare l'amore e il rispetto!

Varese – Attivista e figura storica del movimento Lgbtqia+ in Italia, ma anche prima donna transgender eletta in un parlamento europeo. Sarà Vladimir Luxuria la madrina del Varese Pride 2025. La decima edizione dell’evento avrà il suo momento clou sabato 19 luglio con la sfilata nel centro di Varese, a cui parteciperà anche Luxuria, che al termine della parata salirà sul palco dei Giardini Estensi con il suo spettacolo. Ma il Pride Month inizierà già il 6 e 7 giugno, con due giornate di musica, spettacoli, incontri culturali e momenti di socialità presso l’area feste della Schiranna. Ad aprire ufficialmente il programma sarà nella serata di venerdì 6 lo spettacolo delle Karma B, con il loro nuovo show tra monologhi, satira, canzoni e riflessioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese Pride 2025, tanti eventi e polemiche: “Sommersi dall’odio”

