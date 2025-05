Varcotex Monteodorisio confermati 17 licenziamenti | il Pd provinciale chiede un intervento urgente della Regione

La crisi occupazionale di Varcotex a Monteodorisio è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che sta colpendo molte realtà produttive in Italia. Con 17 licenziamenti confermati, il PD provinciale sollecita un intervento urgente della regione. Un aspetto interessante è che questo caso rappresenta un campanello d'allarme per il settore, evidenziando la necessità di azioni concrete per proteggere i posti di lavoro e rilanciare l'economia locale.

Nella giornata di ieri si è svolto il secondo incontro tra le rappresentanze sindacali e i vertici della Varcotex srl per discutere dei licenziamenti collettivi annunciati nello stabilimento di Monteodorisio. L'azienda ha confermato l'intenzione di procedere, riducendo solo in minima parte gli.

Cosa riportano altre fonti

VERTENZA VARCOTEX DI MONTEODORISIO: MAGNACCA, “SEGUIAMO IL CASO AL FINE DI NOSTRE INIZIATIVE”

Secondo abruzzoweb.it: VASTO – “Esprimo la mia vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Varcotex di Monteodorisio (Chieti), in questo momento di grande preoccupazione circa il loro futuro. Abbiamo ricevuto sollecita ...

Monteodorisio, il licenziamento di 21 dipendenti alla varcotex preoccupa la comunità locale

Da gaeta.it: A monteodorisio la varcotex del gruppo cadica licenzia 21 lavoratori senza preavviso, suscitando proteste di istituzioni locali e regionali che chiedono trasparenza e confronto urgente per tutelare la ...