Vaping usa e getta dall' 1 giugno vietata la vendita | dannoso per la salute Dove entra in vigore la nuova norma

Dal 1 giugno, negli Stati Uniti, la vendita di vaping usa e getta sarà vietata, un passo deciso contro l'emergente crisi della salute pubblica. Non solo i negozi fisici dovranno adeguarsi, ma anche le piattaforme online. Questo divieto colpirà sia le e-cig con nicotina che quelle senza, sottolineando la crescente consapevolezza dei rischi legati al fumo elettronico. Un cambiamento che riflette la volontà di proteggere le nuove generazioni da abitudini dannose.

La stretta non riguarderà esclusivamente i negozi fisici ma anche quelli online: al bando sia le e-cig con nicotina che quelle senza.

Vaping, la stretta della Gran Bretagna: dal 1 giugno divieto di sigarette elettroniche usa e getta

Dal 1° giugno, il Regno Unito affronta una svolta nella lotta al vaping: entra in vigore il divieto di vendita delle sigarette elettroniche usa e getta.

