Vandali in azione | panchine distrutte e ridotte a discarica

la manutenzione del nostro patrimonio verde, ma c'è di più. Questo sfregio è un chiaro segnale di una mancanza di rispetto verso gli spazi pubblici e una crescente indifferenza nei confronti dell'ambiente. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, episodi come questi ci invitano a riflettere sul nostro ruolo nella cura degli ecosistemi. È ora di rimboccarci le maniche e fare la nostra parte!

Bottiglie (tante) di birra in vetro gettate a terra, cocci sempre di vetro sparsi qua e là, pacchetti di sigarette vuoti e rifiuti vari. È così che si è presentata nei giorni scorsi una delle panchine del parco dell'Ora a Riva del Garda. Già questo sarebbe di per sé grave per quanto riguarda.

