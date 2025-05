Valzer della moda | Chiuri lascia Dior dopo nove anni

Maria Grazia Chiuri chiude un capitolo storico in casa Dior, dopo nove anni di successi e innovazione. La prima donna a guidare la maison ha non solo rivoluzionato il suo stile, ma ha anche contribuito a quadruplicare il fatturato. Questo cambiamento segna un momento cruciale nel panorama della moda, dove le direttive femminili stanno ridefinendo l'industria. Chi sarà il prossimo a raccogliere l'eredità di Chiuri? La curiosità cresce!

Anche Dior cambia direzione creativa: Maria Grazia Chiuri lascia dopo nove anni al timone della maison francese. Chiuri √® stata la prima donna alla direzione creativa di Dior, un periodo lungo e reciprocamente fecondo dal momento che la maison, anche grazie alla sua guida, √® passata a quasi quadruplicare il suo fatturato passato da 2,2 . L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Valzer della moda: Chiuri lascia Dior dopo nove anni

Da Villa Reale alla maison Dior. Mimì Pecci Blunt ispira la collezione firmata Chiuri

Scopri come Mimì Pecci Blunt, donna di grande raffinatezza e cultura, ispira la collezione firmata Chiuri di Dior, un omaggio alla sua storica eleganza e al suo ruolo di mecenate nella Villa Reale di Marlia.

Cerca Video su questo argomento: Valzer Moda Chiuri Lascia Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crisi del lusso, Chiuri lascia Dior. Cosa succede alle maison?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maria Grazia Chiuri lascia la direzione artistica di Dior

Segnala msn.com: Maria Grazia Chiuri lascia dopo nove anni la direzione artistica di Dior. Nominata nel 2016, Chiuri è stata la prima donna a ricoprire la carica di direttrice artistica della maison parigina. (ANSA) ...

Dior, Maria Grazia Chiuri lascia la direzione artistica

Come scrive tgcom24.mediaset.it: Dior, Maria Grazia Chiuri lascia la direzione artistica: "Sono felicissima di avere avuto questa straordinaria opportunità".

Chiuri lascia Dior per il suo teatro

Secondo ilfoglio.it: Come annunciato da sei mesi, a poche ore dall'ultima sfilata la designer sceglie un'altra strada. E non è la sola. Vedere alle voci Dries Vamn Noten- Venezia ...