Valtur Brindisi | Copeland potrebbe essere il primo colpo di mercato

La Valtur Brindisi sembra pronta a dare il via a una stagione da protagonista con l'ingaggio di Zach Copeland, talentuoso guardia americana che ha brillato nella scorsa annata. La sua possibile firma non è solo un colpo di mercato, ma un segnale forte in un contesto di rinnovamento del basket italiano, sempre più aperto a talenti internazionali. Non perdere di vista Brindisi: il futuro potrebbe riservarci grandi sorprese!

BRINDISI - Zach Copeland potrebbe essere uno dei due americani della Valtur Brindisi, in vista della stagione 202526. Sembrerebbe ben avviata la trattativa fra il sodalizio di contrada Masseriola e la guarda 27enne, della California, reduce da un ottimo campionato fra le file della Tezenis. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Valtur Brindisi: Copeland potrebbe essere il primo colpo di mercato

Una Rivierabanca strabordante piega la Valtur, ora i biancorossi a Brindisi per chiudere la serie

Una straordinaria performance della Rivierabanca Rimini piega la Valtur Brindisi e segna il 2-0 nella serie dei quarti di finale.

Cerca Video su questo argomento: Valtur Brindisi Copeland Potrebbe Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Valtur Brindisi: Copeland potrebbe essere il primo colpo di mercato; Basket A2/M, Valtur Brindisi in pressing su Zach Copeland: accordo vicino; Valtur Brindisi: il rebus Calzavara e l’imminente arrivo di Zach Copeland; MERCATO A2 - Valtur Brindisi, accordo vicino per Zach Copeland. 🔗Ne parlano su altre fonti

Valtur Brindisi: il pagellone di fine anno

Lo riporta pianetabasket.com: A una settimana di distanza dalla fine della stagione della Valtur Brindisi e, a bocce ferme, è il momento del bilancio finale e di valutare la stagione. Ecco quindi il pagellone di ...

La Valtur Brindisi batte Verona e accede ai playoff. Ora Rimini

Come scrive quotidianodipuglia.it: Seconda vittoria esterna decisiva per la Valtur Brindisi che conquista ... ma non basta. Vince Brindisi! TEZENIS VERONA: Copeland 41 (4/6, 5/12, 5 r.), Udom 11 (4/8, 0/3, 6 r.), ...

Una splendida Valtur si impone anche a Verona (85-90) e conquista i playoff

brindisireport.it scrive: BRINDISI – Dopo Avellino, la Valtur Brindisi si impone anche a Verona e stacca il ... Arrivati a questo punto, sognare non costa nulla. TEZENIS VERONA: Copeland 41 (4/6, 5/12, 5 r.), Udom 11 (4/8, 0/3 ...