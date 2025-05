Valtellina alert sui telefoni | Collasso diga Tutto pronto per la maxi esercitazione

In Valtellina si alza il sipario su una maxi esercitazione di sicurezza: mercoledì prossimo, i residenti riceveranno un avviso di test per simulare il collasso della diga di Panigai. Un segnale chiaro dell'importanza della preparazione alle emergenze in un contesto climatico sempre più instabile. La tecnologia è al servizio della sicurezza: sarai pronto a rispondere a questa sfida? Non perdere l'occasione di approfondire!

Morbegno (Sondrio) – “Messaggio di test it-alert. È in corso la simulazione del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi”. L’invaso è quello di Panigai, nel territorio di Pedesina. Il messaggio mercoledì prossimo in mattinata, tra le 9 e le 10, comparirà sui display dei telefonini di chi vive o si trova a Bema, Rasura, Morbegno, Cosio Valtellino e Traona. Non sarà il caso di allarmarsi, perché è un test promosso dalla Regione, d’intesa con Protezione civile, Prefettura, Comuni e gli altri enti locali interessati. Il test rientra nelle attività volte a verificare il corretto funzionamento del nuovo sistema di allarme pubblico It-Alert, entrato in funzione lo scorso anno anche per la tipologia di rischio “collasso di una grande diga“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valtellina, alert sui telefoni: “Collasso diga”. Tutto pronto per la maxi esercitazione

Brescia, 20 maggio 2025 – In città è in corso un'esercitazione IT-alert riguardante il possibile collasso di dighe.

