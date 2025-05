Valsanterno | ufficializzato lo staff tecnico per la stagione 2025 2026

La Valsanterno si prepara a scrivere una nuova pagina nella sua storia calcistica! Con l'ufficializzazione dello staff tecnico per la stagione 2025/2026, il club punta su Alberto Benazzi, affiancato dal promettente Alessio Ianniciello. Questa scelta non solo indica una continuità strategica, ma anche un forte investimento nel talento giovanile. Un passo che riflette il trend crescente di valorizzare le nuove generazioni nel mondo del calcio! Segui il loro viaggio!

La Valsanterno, squadra di Promozione, dopo avere scelto come allenatore Alberto Benazzi, ha ufficializzato anche lo staff che lavorerà con il nuovo tecnico nella stagione 20252026. Benazzi avrà come vice il giovanissimo Alessio Ianniciello ('94) che già lavorava insieme al tecnico nelle ultime annate nella formazione Juniores del MedicinaFossatone. Ianniciello arriva al posto di Roberto Nannoni, i due sono stati compagni di squadra nelle giovanili del Castel Guelfo. Nel ruolo di allenatore dei portieri arriverà Roberto Truppi al posto di Maurizio Chiluzzi. Sono stati invece confermati il preparatore atletico Matteo Rinaldi e il responsabile scouting Lukas Bettini.

