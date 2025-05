Valle del Sele anziano va al cimitero e la badante gli ruba il portafoglio

In un'epoca in cui la fiducia sembra fragile, la storia di un 77enne derubato al cimitero dalla sua badante colpisce nel segno. Fortunatamente, la rapidità d'intervento della Polizia Municipale ha riportato ordine e giustizia. Questo episodio non è solo un monito sulle vulnerabilità degli anziani, ma anche un esempio di come le istituzioni possano fare la differenza. Un invito a riflettere sull'importanza della protezione della comunità !

Un uomo di 77 anni, residente in un comune dell'Alto Sele, è stato vittima di un furto all'esterno di un cimitero, ma la vicenda ha avuto un epilogo positivo grazie agli agenti della Polizia Municipale che hanno individuato in tempi record l'autore del furto che ha restituito i soldi. L'anziano si era recato al cimitero in compagnia della sua badante per far visita ai propri cari. Poco prima, aveva prelevato circa 1.000 euro in contanti dall'ufficio postale. Temendo di smarrire il portafogli durante la visita, lo aveva lasciato all'interno della sua auto, custodito in una giacca.

