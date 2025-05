Valeria Marini Sbarca in Beautiful | L’Inaspettata Avventura Italiana!

Valeria Marini conquista Hollywood! Il suo cameo in "Beautiful" segna un ponte tra l'Italia e il mondo delle soap opera, portando un tocco di glamour partenopeo nelle storie americane. Riprese tra Napoli e Capri promettono di incantare il pubblico, ma l'incontro con star internazionali rende tutto ancora più speciale. Scopri come la bellezza italiana sta brillando oltre oceano, portando freschezza e autenticità a un fenomeno globale!

Un cameo d'eccezione per la showgirl italiana nella celebre soap opera, con riprese mozzafiato tra Napoli e Capri e incontri VIP sul set.

Valeria Marini nel cast di Beautiful come guest star italiana. Il set a Capri

Valeria Marini sbarca a Capri per un cameo in Beautiful! La celebre attrice italiana si unisce così a un cast internazionale, portando il fascino italiano nel cuore della soap opera più amata.

Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful durante le puntate girate a Napoli

