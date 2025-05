Valeria Marini Sbarca a Beautiful | Riprese a Napoli e Capri Fanno Sognare i Fan

Valeria Marini conquista il cuore dei fan con il suo debutto in "Beautiful", girando tra le incantevoli location di Napoli e Capri. Questo evento non è solo un traguardo personale per la soubrette italiana, ma segna anche un legame sempre più forte tra Italia e Hollywood. Le riprese in Campania promettono di portare un tocco di dolce vita e passione in una delle soap più amate al mondo. Preparati a sognare!

La celebre soubrette italiana si unisce al cast della storica soap opera americana per le nuove puntate girate tra le meraviglie della Campania. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Valeria Marini Sbarca a Beautiful: Riprese a Napoli e Capri Fanno Sognare i Fan

Valeria Marini compie 58 anni. Il party flop, il flirt con Jovanotti, la malattia all'occhio, la mamma Gianna Orrù: «Mi ha bloccata su Whatsapp»

Valeria Marini festeggia 58 anni con l'entusiasmo di sempre, nonostante le sfide recenti come il flop del suo ultimo party e il flirt con Jovanotti.

Cerca Video su questo argomento: Valeria Marini Sbarca Beautiful Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Valeria Marini Sbarca a Beautiful: Riprese a Napoli e Capri Fanno Sognare i Fan; Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale

dilei.it scrive: Beautiful torna in Italia, a Napoli e Capri, e nel cast entra anche Valeria Marini, che torna così a recitare per una produzione americana ...

Valeria Marini torna sul set di Beautiful: riprese a Napoli e Capri con star internazionali

Da ecodelcinema.com: Valeria Marini torna alla recitazione con un ruolo speciale in "Beautiful", le cui riprese si svolgono a Napoli e Capri, coinvolgendo attori di fama internazionale e location iconiche.

Valeria Marini tra gli attori di beautiful per le puntate girate a Napoli e Capri

Da gaeta.it: Valeria Marini torna a recitare in Beautiful interpretando se stessa nelle puntate girate a Napoli e Capri, con messa in onda prevista su Canale 5 non prima del 2026.