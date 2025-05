Valeria Marini nel cast di Beautiful come guest star italiana Il set a Capri

Valeria Marini sbarca a Capri per un cameo in Beautiful! La celebre attrice italiana si unisce così a un cast internazionale, portando il fascino italiano nel cuore della soap opera più amata. Un gesto che segna l'interesse crescente delle produzioni straniere verso le bellezze del nostro Paese. Chi non vorrebbe vedere i drammi di Los Angeles illuminati dal sole di Capri? Curiosi di scoprire come Valeria vivrà questa avventura?

(Adnkronos) – Valeria Marini torna nelle vesti di attrice ed entra nel cast di Beautiful come guest star italiana. L'ex prima donna del Bagaglino ha partecipato alle riprese italiane del cast della soap opera statunitense che al momento si stanno svolgendo in Italia, tra Napoli e Capri. "La vita sa sorprenderti. a Capri ho vissuto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valeria Marini nel cast di Beautiful come guest star italiana. Il set a Capri

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale

Valeria Marini sbarca nel mondo di Beautiful! La celebre soubrette italiana si unisce al cast della soap opera più amata, con un ruolo speciale girato tra le bellezze di Napoli e Capri.

Cerca Video su questo argomento: Valeria Marini Cast Beautiful Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale; Valeria Marini Sbarca a Beautiful: Riprese a Napoli e Capri Fanno Sognare i Fan; Valeria Marini guest star nelle nuove puntate di Beautiful ed interpreterà… sé stessa!; Valeria Marini tra gli attori di beautiful per le puntate girate a Napoli e Capri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful durante le puntate girate a Napoli

Riporta fanpage.it: Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful nelle puntate girate tra Napoli e Capri ...

Valeria Marini nel cast di Beautiful come guest star italiana. Il set a Capri

Come scrive reggiotv.it: (Adnkronos) - Valeria Marini torna nelle vesti di attrice ed entra nel cast di Beautiful come guest star italiana. L'ex prima donna del Bagaglino ha partecipato alle riprese italiane del cast della so ...

Beautiful, Valeria Marini guest star nelle puntate italiane

Secondo superguidatv.it: Le riprese italiane di Beautiful vedranno una guest star d'eccezione: Valeria Marini interpreterà sé stessa sul set di Napoli e Capri della soap americana.