Valeria Marini Ginevra Lamborghini e Luisa Beccaria tra le guest star italiane di Beautiful

Il mondo di "Beautiful" si tinge di glamour tutto italiano! Tra Capri e Napoli, la soap opera più amata ha scelto di arricchire le sue puntate con guest star straordinarie come Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luisa Beccaria. Un mix perfetto di moda e dramma che riflette l'attuale trend della crossover culture, dove le celebrità si mescolano ai personaggi iconici. Non perdere l'occasione di scoprire come la bellezza italiana conquisterà il piccolo schermo!

Tra Capri e Napoli si stanno girando nuove puntate di Beautiful e, accanto ai quattro protagonisti arrivati in Italia per le riprese, ci saranno come da tradizione anche alcune guest star. Se ieri Pomeriggio Cinque ha svelato la presenza di Valeria Marini, che sarà una diva italiana, Davide Maggio è in grado di darvi i nomi di tutti gli altri personaggi nostrani che vedremo presto su Canale 5 nella soap opera più amata di tutte. Partiamo dai ritorni. Forti delle esperienze già vissute sullo stesso set negli anni passati, nei nuovi episodi italiani ci saranno ancora Luca Calvani e Ginevra Lamborghini: lui aveva interpretato un prete in occasione delle riprese che si sono svolte nel 2012 in Puglia e torna adesso con un nuovo ruolo; lei era invece già comparsa in quelle del 2023 a Roma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luisa Beccaria tra le guest star italiane di Beautiful

Cerca Video su questo argomento: Valeria Marini Ginevra Lamborghini Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale; Valeria Marini sbarca a Beautiful: la showgirl apparirà nella nota soap/ Ecco chi interpreterà; Valeria Marini tra gli attori di beautiful per le puntate girate a Napoli e Capri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luisa Beccaria tra le guest star italiane di Beautiful

Secondo davidemaggio.it: Ecco chi sono le guest star italiane che prendono parte alle puntate di Beautiful che si stanno girando in Italia ...

Valeria Marini sbarca a Beautiful: la showgirl apparirà nella nota soap/ Ecco chi interpreterà

Da ilsussidiario.net: Valeria Marini torna sul set nei panni di attrice, e lo fa in grande stile. La showgirl italiana, infatti, è pronta a conquistare anche il pubblico internazionale con una partecipazione speciale in Be ...

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale

Segnala dilei.it: Beautiful torna in Italia, a Napoli e Capri, e nel cast entra anche Valeria Marini, che torna così a recitare per una produzione americana ...