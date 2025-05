Valeria Marini Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful durante le puntate girate a Napoli

Un colpo di scena per i fan di Beautiful! Napoli e Capri diventano il palcoscenico perfetto per storie d’amore e intrighi con Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani. Questo crossover tra glamour e dramma si inserisce in un trend più ampio di celebrazione delle bellezze italiane nel mondo della televisione. Non perdere l’occasione di scoprire come queste icone si intrecceranno nelle trame della soap più amata!

Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful nelle puntate girate tra Napoli e Capri. Tra le guest star anche Antonella Salvucci e la stilista Luisa Beccaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful durante le puntate girate a Napoli

Valeria Marini compie 58 anni. Il party flop, il flirt con Jovanotti, la malattia all'occhio, la mamma Gianna Orrù: «Mi ha bloccata su Whatsapp»

Valeria Marini festeggia 58 anni con l'entusiasmo di sempre, nonostante le sfide recenti come il flop del suo ultimo party e il flirt con Jovanotti.

