Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale

Valeria Marini sbarca nel mondo di Beautiful! La celebre soubrette italiana si unisce al cast della soap opera più amata, con un ruolo speciale girato tra le bellezze di Napoli e Capri. Questo ingresso segna non solo un momento di rinascita per l'icona dello spettacolo, ma anche un affascinante intreccio tra cultura italiana e intrattenimento globale. Non perdere l'occasione di vedere una nuova stella brillare su un palcoscenico internazionale!

Valeria Marini torna a recitare. E lo fa in grande stile, per una produzione americana amata in tutto il mondo. La stellare è stata ingaggiata dalla produzione di Beautiful per le puntate girate a Napoli e Capri. Un ruolo speciale per la soubrette nella celebre soap opera, che da quasi quarant’anni appassiona milioni di spettatori in tutto il mondo. Valeria Marini attrice a Beautiful. Dopo la partecipazione a Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, Valeria Marini approda a Beautiful. L’ex primadonna del Bagaglino è stata ingaggiata come guest star per le riprese che si stanno svolgendo in questi giorni in Italia, tra Napoli e Capri. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale

Valeria Marini compie 58 anni. Il party flop, il flirt con Jovanotti, la malattia all'occhio, la mamma Gianna Orrù: «Mi ha bloccata su Whatsapp»

Valeria Marini festeggia 58 anni con l'entusiasmo di sempre, nonostante le sfide recenti come il flop del suo ultimo party e il flirt con Jovanotti.

Da msn.com: Valeria Marini, torta gigante per la festa di compleanno. Ma molti vip hanno dato buca ai 57 anni della showgirl Marini entra nel locale sfilando sul red carpet che, però, stando a quanto riporta ...

