Valera Fratta la vicesindaca Flavia Venturini e il capogruppo Gianluca Di Maria | così abbiamo salvato la ragazza dalla furia dell’ex

A Valera Fratta, un gesto di coraggio ha illuminato la lotta contro la violenza di genere. La vicesindaca Flavia Venturini e il capogruppo Gianluca Di Maria hanno salvato una giovane malmenata dal suo ex, dimostrando come la comunità possa fare la differenza. “Speriamo che la giovane denunci!”, dicono. In un periodo in cui le notizie di violenza sono all’ordine del giorno, questo intervento sottolinea l'importanza della solidarietà per combattere il fenomeno

Valera Fratta (Lodi), 30 maggio 2025- Vicesindaca e assessore salvano una ragazza malmenata dall'ex: "Speriamo la giovane denunci!". Alle 22.30 di giovedì 29 maggio 2025 il capogruppo di maggioranza di Valera Fratta Gianluca Di Maria e la vicesindaco Flavia Venturini sono intervenuti in soccorso di una ragazza extracomunitaria di 23 ann i, non residente in paese e che nella vita fa la cameriera. L 'hanno salvata dalla "furia" del suo ex fidanzato. Di Maria racconta:"Noi e ravamo con l'amministrazione comunale al centro civico, per parlare con i genitori della ristrutturazione della scuola, possibile dopo aver vinto un bando da un milione di euro.

