Valentina Ferragni commuove | L' amore è il mio fidanzato che viene a ogni ecografia mammaria

Valentina Ferragni emoziona il web con una dolce dedica al suo fidanzato, Matteo Napoletano, presente ad ogni ecografia mammaria. Un gesto che va oltre l'amore, rappresentando un forte messaggio di supporto e sensibilizzazione sulla salute. In un'epoca in cui la vulnerabilità viene spesso nascosta, Valentina ci ricorda l'importanza di avere accanto chi ci sostiene. Un invito a parlare di prevenzione con il cuore!

Valentina Ferragni affida ai social una romantica dedica al suo fidanzato, Matteo Napoletano, ed un importante messaggio per i suoi fan.

“Quello che vedo nei porno tradizionali, la visuale sulla penetrazione, non mi piace. Preferisco l’immaginazione”: lo rivela Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, lanciata nel mondo dei podcast con “Storie oltre le stories”, condivide le sue intuizioni sulla sessualità e il mondo del porno tradizionale.

Valentina Ferragni commuove: "L'amore è il mio fidanzato che viene a ogni ecografia mammaria"

